Хохлов: не скажу, что с восхищением смотрю на работу Тедеско. «Спартак» может играть лучше
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе наставника «Спартака» Доменико Тедеско, а также отказался оценивать работу тренера бело-голубых Сандро Шварца.
«Шварца не буду пока оценивать. Это некорректно. После полноценной зимней предсезонной работы уже можно будет говорить, что он наиграл и наработал. А что касается Тедеско, то не могу сказать, что с восхищением смотрю на его работу. Ровно смотрю на неё. Считаю, «Спартак» может играть лучше. Он может прибавить во всём.
Что стало главными событиями зимнего перерыва в «Спартаке» и «Динамо»? В «Динамо» особо не было событий, а в «Спартаке» это однозначно приобретение Промеса. Если оно всё-таки состоится», — цитирует Хохлова «Советский спорт».
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