Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хохлов: не скажу, что с восхищением смотрю на работу Тедеско. «Спартак» может играть лучше

Хохлов: не скажу, что с восхищением смотрю на работу Тедеско. «Спартак» может играть лучше
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе наставника «Спартака» Доменико Тедеско, а также отказался оценивать работу тренера бело-голубых Сандро Шварца.

«Шварца не буду пока оценивать. Это некорректно. После полноценной зимней предсезонной работы уже можно будет говорить, что он наиграл и наработал. А что касается Тедеско, то не могу сказать, что с восхищением смотрю на его работу. Ровно смотрю на неё. Считаю, «Спартак» может играть лучше. Он может прибавить во всём.

Что стало главными событиями зимнего перерыва в «Спартаке» и «Динамо»? В «Динамо» особо не было событий, а в «Спартаке» это однозначно приобретение Промеса. Если оно всё-таки состоится», — цитирует Хохлова «Советский спорт».

«Логики никакой». Мостовой — о решении «Спартака» провести зимний сбор в Тарасовке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021