«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» на центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Стерлинг, Фоден, Б. Силва, Жезус.



Запасные: Стеффен, Диаш, Эрик Гарсия, Б. Менди, Уолкер, Дойл, Агуэро, Марез, Ферран Торрес.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Санчес, Танганга, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Моура, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Ламела, Кейн.



Запасные: Харт, Алдервейрелд, Доэрти, Сиссоко, Уинкс, Алли, Бергвейн, Бэйл, Винисиус Мораис.



«Манчестер Сити» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте.



Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 2:0.