«Боруссия» Д потеряла очки в матче с «Хоффенхаймом» и занимает 6-е место в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» принимала «Хоффенхайм» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась вничью — 2:2.
Джейдон Санчо стал автором дебютного гола в этой встрече, полузащитник отправил мяч в ворота соперника на 24-й минуте матча. Ассистентом выступил Рафаэл Геррейру. На 31-й минуте гости сравняли счёт усилиями Мунаса Даббура. Себастьян Руди сделал голевой пас. На 51-й минуте «Хоффенхайм» вышел вперёд благодаря голу Илы Белу. Точку в матче поставил Эрлинг Холанд, сравняв счёт на 81-й минуте.
Таким образом, «Боруссия» по итогам 21 тура набрала 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (23) — на 12-м месте.
Результаты других матчей 21-го тура немецкой Бундеслиги:
«Байер» — «Майнц» — 2:2;
«Вердер» — «Фрайбург» — 0:0;
«Штутгарт» — «Герта» — 1:1.
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