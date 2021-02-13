«Бёрнли» второй раз в сезоне обыграл «Кристал Пэлас»

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.



Уже на 5-й минуте матча защитник бордовых Эрик Питерс с левого фланга совершил кросс в штрафную хозяев, где оборона «Кристал Пэлас» не разобралась в ситуации, позволив полузащитнику Йоханну Гудмундссону пробить точно в угол ворот.

Видео гола Йоханна Гудмундссона

Всего через пять минут «Бёрнли» увеличил разрыв в счёте — подачу углового от вингера Дуайта Макнила замкнул нападающий Джей Родригес, пробивший из борьбы головой точно в ворота.

Видео гола Джея Родригеса

На 47-й минуте до разгромного счёт довел защитник «Бёрнли» Мэттью Лоутон, из штрафной пробивший с лёта в дальний угол ворот.

Видео гола Мэттью Лоутона

«Бёрнли» в 23 матчах набрал 26 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.



Матч первого круга «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» состоялся 23 ноября 2020 года и завершился победой хозяев со счётом 1:0.