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«Бёрнли» второй раз в сезоне обыграл «Кристал Пэлас»

«Бёрнли» второй раз в сезоне обыграл «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Уже на 5-й минуте матча защитник бордовых Эрик Питерс с левого фланга совершил кросс в штрафную хозяев, где оборона «Кристал Пэлас» не разобралась в ситуации, позволив полузащитнику Йоханну Гудмундссону пробить точно в угол ворот.

Видео гола Йоханна Гудмундссона

Всего через пять минут «Бёрнли» увеличил разрыв в счёте — подачу углового от вингера Дуайта Макнила замкнул нападающий Джей Родригес, пробивший из борьбы головой точно в ворота.

Видео гола Джея Родригеса

На 47-й минуте до разгромного счёт довел защитник «Бёрнли» Мэттью Лоутон, из штрафной пробивший с лёта в дальний угол ворот.

Видео гола Мэттью Лоутона

«Бёрнли» в 23 матчах набрал 26 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.

Матч первого круга «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» состоялся 23 ноября 2020 года и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
13 февраля 2021, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Гудмундссон – 5'   0:2 Родригес – 10'   0:3 Лоутон – 47'
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