«Торпедо» проиграло «Вентспилсу», «Чайка» уступила «Астане»

В товарищеском матче на сборах московское «Торпедо» проиграло латвийскому «Вентспилсу». Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч игроки «Вентспилса» забили на 86-й минуте — Пьяагбара реализовал пенальти.

В другом товарищеском матче «Чайка» из Песчанокопского уступила казахстанской «Астане» (1:2).

Московское «Торпедо» в 26 встречах набрало 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В предыдущем товарищеском матче москвичи проиграли «Уфе» (0:1). На 39-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Торпедо», однако нападающий «Уфы» Комнен Андрич не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. На 85-й минуте встречи счёт открыл защитник уфимской команды Александр Сухов.