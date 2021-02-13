«Торпедо» проиграло «Вентспилсу», «Чайка» уступила «Астане»
В товарищеском матче на сборах московское «Торпедо» проиграло латвийскому «Вентспилсу». Встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч игроки «Вентспилса» забили на 86-й минуте — Пьяагбара реализовал пенальти.
В другом товарищеском матче «Чайка» из Песчанокопского уступила казахстанской «Астане» (1:2).
Московское «Торпедо» в 26 встречах набрало 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В предыдущем товарищеском матче москвичи проиграли «Уфе» (0:1). На 39-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Торпедо», однако нападающий «Уфы» Комнен Андрич не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. На 85-й минуте встречи счёт открыл защитник уфимской команды Александр Сухов.
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