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Красивая комбинация футболистов «Бёрнли» в матче с «Кристал Пэлас». Видео

Красивая комбинация футболистов «Бёрнли» в матче с «Кристал Пэлас». Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Идёт 70-я минута матча, счёт 3:0 в пользу гостей.

На 47-й минуте матча счёт до разгромного довел защитник «Бёрнли» Мэттью Лоутон. 31-летний англичанин совершил классный рейд по правому краю, разыграл с нападающим Джейем Родригесом длинную стеночку, получил обратную передачу уже в штрафной, откуда с лёта пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Мэттью Лоутона

«Кристал Пэлас» в 23 встречах набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (23) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50).

Матч первого круга «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» состоялся 23 ноября 2020 года и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

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