Роналду и Мората — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Наполи»

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А сезон-2020/2021 «Наполи» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Наполи» — «Ювентус». Стали известны стартовые составы.
«Наполи»: Оспина, Руй, Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Бакайоко, Зелиньски, Осимхен, Лосано, Инсинье, Политано.
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, де Лигт, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Бернардески, Роналду, Мората.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Джанпаоло Кальварезе.
«Ювентус» в 20 встречах набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (37) — на 6-м месте.
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