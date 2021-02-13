Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Робертсон — о матче с «Лестером»: если честно, это болезненный удар для «Ливерпуля»

Робертсон — о матче с «Лестером»: если честно, это болезненный удар для «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал проигрыш мерсисайдцев в матче 24-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:3).

«Если честно, это болезненный удар. Мы доминировали на протяжении значительной части матча, а потом вместо нас словно вышел играть кто-то другой.

Особенно огорчает, что раньше нам здорово удавалось отыгрываться в подобных встречах, а сейчас мы сыграли ровно так, как надо было сопернику. Мы проигрывали — 1:2 за 15 минут до конца и полностью раскрылись, а когда это происходит в матчах со столь хорошей командой, как «Лестер», наказание неминуемо.

Почти весь матч мы играли уверенно, хорошо действовали с мячом. А в последние 10–15 минут случилось что-то непонятное. Такого не должно быть. Надо разобраться.

Сейчас каждый матч имеет колоссальное значение. Как можно быстрее надо завершить нашу неудачную серию», – приводит слова шотландца BBC.

Видео победного гола «Лестера» в матче с «Ливерпулем»

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Лестером»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021