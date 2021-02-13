Робертсон — о матче с «Лестером»: если честно, это болезненный удар для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал проигрыш мерсисайдцев в матче 24-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:3).



«Если честно, это болезненный удар. Мы доминировали на протяжении значительной части матча, а потом вместо нас словно вышел играть кто-то другой.



Особенно огорчает, что раньше нам здорово удавалось отыгрываться в подобных встречах, а сейчас мы сыграли ровно так, как надо было сопернику. Мы проигрывали — 1:2 за 15 минут до конца и полностью раскрылись, а когда это происходит в матчах со столь хорошей командой, как «Лестер», наказание неминуемо.



Почти весь матч мы играли уверенно, хорошо действовали с мячом. А в последние 10–15 минут случилось что-то непонятное. Такого не должно быть. Надо разобраться.



Сейчас каждый матч имеет колоссальное значение. Как можно быстрее надо завершить нашу неудачную серию», – приводит слова шотландца BBC.

Видео победного гола «Лестера» в матче с «Ливерпулем»

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.