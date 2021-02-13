Карпин: почему «Зенит» должен выходить из группы ЛЧ? Малком? В Австрии таких пять!

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» поделился мнением о работе Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».
«Пример Семака показателен. Были в «Зените» иностранные тренеры. И чего они добились? Когда-то выходили в плей-офф ЛЧ, но с какими футболистами? Считаю, что нет проблем с российскими тренерами.
Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака — мне очень интересна его работа в «Зените». Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли — так получилось. А почему «Зенит» должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
- 13 февраля 2021
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