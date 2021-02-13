Рио Фердинанд: у «Ливерпуля» будут проблемы с попаданием в Лигу чемпионов

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд после матча 24-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль» поделился мнением о положении мерсисайдцев в нынешнем сезоне.
«Это катастрофа. Футболисты «Ливерпуля» лишены уверенности. Когда в прошлом сезоне они, забив гол, выходили вперёд, можно было утверждать, что встреча окончена. Если отойти от телевизора и вернуться попозже, то там уже було три гола. Но сейчас уверенности в «Ливерпуле» нет, былая аура исчезла. А еще в прошлом сезоне люди говорили, что это одна из лучших команд в истории АПЛ.
Меня сильно беспокоит то, что, пропустив, они сдаются. Они стали мягкими после первого гола, а такие вещи стоят вам очков. У команды большие проблемы с травмами, она не выглядит всемогущей. Думаю, у «Ливерпуля» будут проблемы с попаданием в четвёрку по итогам нынешнего сезона», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Ливерпуль»
«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.
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