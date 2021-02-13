«Лестер» — «Ливерпуль»: видеообзор третьего проигрыша мерсисайдцев подряд в АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 67-й минуте матча — нападающий гостей Роберто Фирмино из центра чужой штрафной красиво пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, а египтянин обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот.



Хозяева отыгрались на 78-й минуте. Полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота «Ливерпуля».



На 81-й минуте вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер вышел за штрафную на перехват мяча, где столкнулся с партнёром по команде Озаном Кабаком, после чего нападающий «лис» Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.



А через четыре минуты вингер хозяев Харви Барнс ворвался в штрафную «Ливерпуля» и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.



«Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд в АПЛ.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер Сити» — «Ливерпуль»

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.