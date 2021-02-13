Валерий Карпин высказался против сокращения РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» заявил, что не поддерживает сокращение количества клубов в Российской Премьер-Лиге.
«Уменьшать количество — неправильно. Другое дело, чтобы у нас было больше команд, нужно делать другие вещи. Пусть будет меньше денег, но больше нормальных, стабильных команд. Даже с меньшими деньгами можно создать стабильный клуб. Государственное финансирование или негосударственное — я сейчас не про это. В Испании, Германии, Франции есть команды, у которых денег гораздо больше, чем у остальных, окей. Но есть остальные команды, у которых средние бюджеты, маленькие, ниже маленьких. Они играют нормально, стабильно. Там нет больших зарплат, но есть футболисты, и они играют. Пусть и за меньшие деньги, чем в «ПСЖ». Играют, существуют, не пропадают. Главное, чтобы это было стабильно», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
- 13 февраля 2021
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