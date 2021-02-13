«ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы» и вернулся на первое место в Лиге 1

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер. В начале второго тайма равновесие восстановил форвард «Ниццы» Рони Лопеш. На 76-й минуте нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин вывел свою команду вперёд, ему ассистировал форвард Мауро Икарди.

Парижская команда в 25 матчах набрала 54 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Монако». «Ницца» (29) занимает 13-е место. На втором месте в таблице находится «Лилль» (54), который ещё не сыграл матч 25-го тура с «Брестом».