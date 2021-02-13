Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы» и вернулся на первое место в Лиге 1

«ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы» и вернулся на первое место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер. В начале второго тайма равновесие восстановил форвард «Ниццы» Рони Лопеш. На 76-й минуте нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин вывел свою команду вперёд, ему ассистировал форвард Мауро Икарди.

Парижская команда в 25 матчах набрала 54 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Монако». «Ницца» (29) занимает 13-е место. На втором месте в таблице находится «Лилль» (54), который ещё не сыграл матч 25-го тура с «Брестом».

Франция - Лига 1. 25-й тур
13 февраля 2021, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Дракслер – 22'   1:1 Рони Лопеш – 50'   2:1 Кин – 76'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021