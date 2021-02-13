Лоренцо Инсинье забил 100 голов за «Наполи». Только 6 игроков забили больше

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье стал автором гола в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:0 после первого тайма), успешно реализовав пенальти на 31-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал у итальянского форварда сотым за неаполитанскую команду.

По информации Squawka, только шесть футболистов забили за «Наполи» больше. Лидером в списке бомбардиров является бельгийский форвард Дрис Мертенс (130), который выступает за команду с 2013 года. В тройку лучших входят Марек Гамшик (121) и Диего Марадона (115). Больше Инсинье также забили Аттила Салюстро (108), Эдинсон Кавани (104) и Антонио Вояк (103).

В недавней встрече с «Ювентусом» в Кубке Италии Инсинье не смог забить пенальти при счёте 1:0 в пользу туринцев. Эпизод произошёл на 80-й минуте. После финального свистка итальянец не смог сдержать эмоции и заплакал.