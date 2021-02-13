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Президент «Беневенто»: за Гайчем наблюдали «Барселона» и «Интер»

Президент «Беневенто»: за Гайчем наблюдали «Барселона» и «Интер»
Футбол / РПЛ 0
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Президент «Беневенто» Оресте Вигорито прокомментировал переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец ещё не дебютировал за итальянскую команду.

«Гайч — перспективный, молодой футболист. За ним наблюдали такие клубы, как «Барселона» и «Интер», — цитирует Вигорито FC Inter News.

Напомним, Гайч арендован на 6 месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату Адольфо.

Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 18 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.Transfermarkt оценивает Адольфо в € 9 млн.

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