Гол Инсинье с пенальти принёс «Наполи» победу над «Ювентусом»
В матче 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 30-й минуте судья матча назначил пенальти в ворота туринской команды. Арбитр пересмотрел игровой момент и назначил пенальти за удар локтем со стороны Джорджо Кьеллини в лицо Ррахмани при подаче со стандартного положения. Защитник «Юве» получил жёлтую карточку. Лоренцо Инсинье уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Наполи» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» (42) занимает третье место. Лидером соревнований является «Милан» (49).
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