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Гюндоган увеличил преимущество «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом». Видео

Гюндоган увеличил преимущество «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом». Видео
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 55-я минута матча, счёт 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

На 50-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган, находясь в чужой штрафной, получил тонкую передачу от Рахима Стерлинга и, пробив низом в ближний угол, переиграл Уго Льориса.

Видео гола Илкая Гюндогана

Это 10-й гол 30-летнего немца в нынешнем сезоне АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал в 22 матчах 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте.

Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 2:0.

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