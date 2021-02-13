Вратарь «Ман Сити» Эдерсон отдал голевую передачу в матче с «Тоттенхэмом». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 70-я минута матча, счёт 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 66-й минуте вратарь «горожан» Эдерсон Мораес от ворот выбил мяч к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган оставил в дураках защитника «шпор» Давинсона Санчеса и уверенно пробил низом мимо Льориса в угол ворот.

Видео гола Илкая Гюндогана с передачи Эдерсона

Это второй гол 30-летнего немца в матче и 11-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.



«Манчестер Сити» набрал в 22 матчах 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте.



Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 2:0.