Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Алавесом»

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Алавес». Стали известны стартовые составы команд.
«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Фирпо, Гарсия, Мориба, Бускетс, Пуч, де Йонг, Тринкан, Месси, Гризманн.
«Алавес»: Пачеко, Тачи, Агиррегабирия, Дуарте, Лежён, Кордоба, Пина, Батталья, Мендес, Перес, Хоселу.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. В бригаду войдут ассистенты Антонио Мартинес Морено и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери — Абрахам Домингес Сервантес.
«Барселона» набрала в 21 встрече 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Алавес» (22) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (54).
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