«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», одержав 11-ю победу подряд в АПЛ

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В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.



Счёт 23-й минуте матча открыл полузащитник хозяев Родриго Эрнандес, реализовав пенальти.

Видео пенальти в исполнении Родриго Эрнандеса

На 50-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган, находясь в чужой штрафной, получил тонкую передачу от Рахима Стерлинга и, пробив низом в ближний угол, переиграл Уго Льориса.

Видео второго гола в матче «Ман Сити» — «Тоттенхэм»

На 66-й минуте вратарь «горожан» Эдерсон Мораес от ворот выбил мяч к чужой штрафной, где полузащитник Илкай Гюндоган оставил в дураках защитника «шпор» Давинсона Санчеса и уверенно пробил низом мимо Льориса в угол ворот.

Видео гола Илкая Гюндогана с передачи Эдерсона Мораиса

Это одиннадцатая победа подряд подопечных Хосепа Гвардиолы в матчах АПЛ.

«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.