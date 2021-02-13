Моуринью — о матче с «Ман Сити»: для некоторых прикосновение ногтем — это пенальти

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).



«Что я думаю об этом матче? Свежая команда против очень уставшей команды. Однако мы очень хорошо начали матч. Мы контролировали его, попали в штангу, а счёт 1:0 в нашу пользу мог бы дать нам топливо, которое необходимо, когда вы устали. А потом они получили право на пробитие пенальти. Это один из тех штрафов, которые я называю современными, веянием VAR, но именно они ставят нас в трудное положение.



Я очень, очень доволен отношением своих футболистов. У «Тоттенхэма» на поле были футболисты, которые пару дней назад играли 120 минут в Кубке Англии, и они и тогда, и сейчас отдали все силы. Я ничего не могу сказать плохого о своих футболистах. Пусть даже они и допустили пару ошибок.



Современный штраф — это тот, который, даже если вы касаетесь соперника ногтем, может привести к пенальти. Всё зависит от соперника. Для некоторых прикосновение ногтем — это пенальти, и VAR не может отрицать, что есть прикосновение пальцем ноги, ногтем или носом», — приводит слова Моуринью BBC.

Видео гола «горожан» в самом начале второго тайма матча 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.