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Бывший футболист «Спартака» Макгиди сделал ассистентский покер

Бывший футболист «Спартака» Макгиди сделал ассистентский покер
Футбол / Англия 0
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В 29-м туре английской Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, «Сандерленд» на домашнем стадионе «Стэдиум оф Лайт» разгромил «Донкастер Роверс» (4:1).

Четыре голевые передачи в матче сделал бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди. Все четыре гола забил Чарли Уик, являющийся на текущий момент с 17 мячами лучшим бомбардиром английской Лиги 1.

34-летний ирландец с 2010 по 2014 год выступал в составе московского «Спартака». В нынешнем сезоне Макгиди провёл 12 матчей в третьем по силе дивизионе английского футбола, забил два гола и отдал восемь голевых передач. 11 января 2014 года его за € 2 млн приобрёл «Эвертон». В «Сандерленде» ирландец оказался летом 2017 года.

«Сандерленд», набрав в 26 матчах 41 очко, занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Донкастер Роверс» (48) — на 5-м месте.

Англия - Первая лига. Первая лига. 29-й тур
13 февраля 2021, суббота. 18:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
4 : 1
Донкастер Роверс
Донкастер
1:0 Уик – 7'   2:0 Уик – 12'   3:0 Уик – 31'   3:1 Бёрдж – 53' (автогол)   4:1 Уик – 54'
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