Бывший футболист «Спартака» Макгиди сделал ассистентский покер

В 29-м туре английской Лиги 1, третьего по силе дивизиона Англии, «Сандерленд» на домашнем стадионе «Стэдиум оф Лайт» разгромил «Донкастер Роверс» (4:1).
Четыре голевые передачи в матче сделал бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди. Все четыре гола забил Чарли Уик, являющийся на текущий момент с 17 мячами лучшим бомбардиром английской Лиги 1.
34-летний ирландец с 2010 по 2014 год выступал в составе московского «Спартака». В нынешнем сезоне Макгиди провёл 12 матчей в третьем по силе дивизионе английского футбола, забил два гола и отдал восемь голевых передач. 11 января 2014 года его за € 2 млн приобрёл «Эвертон». В «Сандерленде» ирландец оказался летом 2017 года.
«Сандерленд», набрав в 26 матчах 41 очко, занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Донкастер Роверс» (48) — на 5-м месте.
- 13 февраля 2021
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