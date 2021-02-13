«Манчестер Сити» повторил клубный рекорд, установленный в 1902 году

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.



Как сообщает Sky Sports, «горожане» впервые с 1902 года одержали шесть домашних сухих побед подряд, что является повторением клубного рекорда. Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 7 сухих матчей подряд дома во всех турнирах, что также стало повторением клубного рекорда, установленного на отрезке с декабря 1946 года по март 1947-го.



«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.

«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», одержав 11-ю победу подряд в АПЛ