«Манчестер Сити» повторил клубный рекорд, установленный в 1902 году

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.
Как сообщает Sky Sports, «горожане» впервые с 1902 года одержали шесть домашних сухих побед подряд, что является повторением клубного рекорда. Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 7 сухих матчей подряд дома во всех турнирах, что также стало повторением клубного рекорда, установленного на отрезке с декабря 1946 года по март 1947-го.
«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.
- 13 февраля 2021
-
23:13
-
23:11
-
23:02
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:36
-
22:36
-
22:22
-
22:19
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:33
-
21:24
-
21:15
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:42
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:34