Видеообзор разгромной победы «Бёрнли» в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» прошёл матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
На 5-й минуте матча защитник бордовых Эрик Питерс с левого фланга совершил кросс в штрафную хозяев, где оборона «Кристал Пэлас» не разобралась в ситуации и позволила полузащитнику Йоханну Гудмундссону пробить точно в угол ворот.
Через пять минут «Бёрнли» увеличил разрыв в счёте — подачу углового в исполнении вингера Дуайта Макнила замкнул нападающий Джей Родригес, пробив головой, из борьбы, точно в ворота.
На 47-й минуте счёт до разгромного довёл защитник «Бёрнли» Мэттью Лоутон, пробив из штрафной с лёта в дальний угол ворот.
Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» в 24-м туре АПЛ сезона-2020/2021
«Бёрнли» набрал в 23 матчах 26 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.
- 14 февраля 2021
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:25
-
00:20
-
00:12
- 13 февраля 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:27
-
23:25
-
23:19
-
23:13
-
23:11
-
23:02
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:36
-
22:36
-
22:22
-
22:19
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:33
-
21:24
-
21:15
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:42
-
20:20