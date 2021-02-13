Видеообзор разгромной победы «Бёрнли» в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» прошёл матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.



На 5-й минуте матча защитник бордовых Эрик Питерс с левого фланга совершил кросс в штрафную хозяев, где оборона «Кристал Пэлас» не разобралась в ситуации и позволила полузащитнику Йоханну Гудмундссону пробить точно в угол ворот.



Через пять минут «Бёрнли» увеличил разрыв в счёте — подачу углового в исполнении вингера Дуайта Макнила замкнул нападающий Джей Родригес, пробив головой, из борьбы, точно в ворота.



На 47-й минуте счёт до разгромного довёл защитник «Бёрнли» Мэттью Лоутон, пробив из штрафной с лёта в дальний угол ворот.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» в 24-м туре АПЛ сезона-2020/2021

«Бёрнли» набрал в 23 матчах 26 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (29) — на 13-м месте. У подопечных Шона Дайча один матч в запасе.