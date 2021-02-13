Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону» в Примере

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси обновил клубный рекорд в испанской Примере.

Как сообщает Gracenote Live, аргентинец сравнялся с бывшим полузащитником сине-гранатовым Хави по количеству проведённых матчей за команду в чемпионате. Матч 23-го тура с «Алавесом» стал для Месси 505-м в Примере, столько же встреч на счету испанца. Лионель дебютировал за «Барсу» в матче с «Эспаньолом» (1:0) 16 октября 2004 года, для Хави это был уже 168-й матч в Ла Лиге.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».