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Конте: только идиот может не заметить прогресса «Интера»

Конте: только идиот может не заметить прогресса «Интера»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

«Положительным моментом является то, что мы создаём множество моментов. Если будем их реализовывать, то избежим разочарования из-за того, что не добились результата, которого заслуживаем. Если не реализуешь шансы, то вылетаешь из Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Верю, что за время моего пребывания на посту главного тренера «Интер» вернул расположение болельщиков. Мы ещё не там, где хотим быть, но работаем тяжело. Только идиот может не заметить нашего прогресса.

Наши соперники понимают, что мы продвинулись вперёд, поэтому они теперь нас уважают. Тем не менее мы понимаем, что разрыв в классе невозможно преодолеть всего за полтора года", — цитирует Конте Football Italia.

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