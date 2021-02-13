Команда Жозе Моуринью впервые в его карьере пропустила 8 голов в двух последних матчах

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счётом 3:0.



«Тоттенхэм» пропустил в последних двух матчах 8 голов. Напомним, матч 5-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном» завершился поражением шпор со счётом 4:5 в дополнительное время. Таким образом, команда Жозе Моуринью впервые в его тренерской карьере пропустила 8 голов в двух последних матчах, сообщает «твиттер» Opta Joe.

«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шпоры» (36) — на 8-м месте. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.