Де Бьязи: хорошо бы переговорить с РФС, чтобы азербайджанцев не считали легионерами в РПЛ

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи заявил, что азербайджанские игроки не должны считаться легионерами в России.

«В Анталье я встретился с тремя потенциальными игроками для сборной. С двумя из них мы начнем процесс натурализации. Это футболисты украинского клуба Анатолий Нуриев и Рустам Ахмедзаде. Оба интересные игроки. Если не будет бюрократических проблем, Нуриев и Ахмедзаде могут быть призваны на сбор «милли» в преддверии стартового матча отбора на ЧМ-2022 с Португалией. С третьим кандидатом, Камраном Алиевым, ситуация немного сложнее. Он играет в чемпионате России, и, если выберет Азербайджан, станет легионером.



Мне важен создать национальный дух в сборной, что имеет особенное значение. Игрок должен понимать, что защищает цвета флага государства. Так было в Албании, где я сумел создать такую команду. Кстати, было бы хорошо переговорить с РФС, чтобы футболисты из Азербайджана, и в принципе всех стран бывшего СССР не считались легионерами в их клубах. В странах ЕС так», — цитирует Де Бьязи Azerisport.

В РПЛ действует лимит на легионеров, который подразумевает не более восьми иностранцев в заявке на сезон. При этом игроки из Беларуси не считаются легионерами.