Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Издание Independent извинилось перед Романом Абрамовичем за скандальную статью

Издание Independent извинилось перед Романом Абрамовичем за скандальную статью
Футбол / Англия 0

Британское издание Independent извинилось перед владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем за скандальную статью, опубликованную 6 января. В ней было сказано, что предприниматель якобы является хранителем «незаконного» состояния властей России.

«Индепендент» признаёт, что Абрамович не является «носильщиком сумок» президента Путина, и мы не хотели утверждать, что он должен подвергнуться карательным санкциям. Отметим, что представители господина Абрамовича публично заявили об отсутствии оснований для таких утверждений.

Мы рады прояснить это и приносим извинения господину Абрамовичу за недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование в его благотворительную организацию и оплатить его судебные издержки", — говорится в сообщении издания.

Моуринью: «Челси» — клуб господина Абрамовича. Только он сам принимает решения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021