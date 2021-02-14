Издание Independent извинилось перед Романом Абрамовичем за скандальную статью

Британское издание Independent извинилось перед владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем за скандальную статью, опубликованную 6 января. В ней было сказано, что предприниматель якобы является хранителем «незаконного» состояния властей России.

«Индепендент» признаёт, что Абрамович не является «носильщиком сумок» президента Путина, и мы не хотели утверждать, что он должен подвергнуться карательным санкциям. Отметим, что представители господина Абрамовича публично заявили об отсутствии оснований для таких утверждений.



Мы рады прояснить это и приносим извинения господину Абрамовичу за недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование в его благотворительную организацию и оплатить его судебные издержки", — говорится в сообщении издания.