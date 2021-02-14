Тренер сборной Азербайджана: нам интересен Аяз Гулиев, но у него есть проблема статуса

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи сообщил, что полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и хавбек «Крыльев Советов» Азер Алиев интересны национальной команде.
«Игроки азербайджанского происхождения, выступающие в России и на Украине, могут стать легионерами для своих клубов, если выберут сборную Азербайджана. Все футболисты азербайджанского происхождения, в том числе Азер Алиев и Аяз Гулиев, интересны мне. Однако у них имеется проблема статуса.
Я видел и слышал об этих ребятах ещё летом прошлого года. Раз ты тренер и селекционер сборной, то должен искать новых футболистов-азербайджанцев. В Лиге наций мы не смогли реализовать свои планы из-за карантина. Тогда ставку сделали на ребят из местных клубов. Единственное исключение было сделано для Рената Дадашова", — цитирует Де Бьязи Azerisport.
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