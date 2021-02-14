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Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на 2-е место в Примере

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на 2-е место в Примере
Футбол / Испания 0

«Барселона» принимала «Алавес» в матче 23-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

На 30-й минуте каталонцы вышли вперёд усилиями Франсиску Тринкана. В концовке первого тайма преимущество «Барсы» удвоил Лионель Месси, красиво забив с рикошетом от штанги. На 57-й минуте гости смогли сократить отставание усилиями Луиса Риохи. Однако сине-гранатовые в ответ забили три мяча — снова забили Тринкан и Месси, а точку в матче поставил Хуниор Фирпо.

Таким образом, «Барселона» по итогам 22 встреч набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (22) — на 16-м месте. Лидером является «Атлетико» (54).

Испания - Примера. 23-й тур
13 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Алавес
Витория
1:0 Тринкан – 29'   2:0 Месси – 45+1'   2:1 Риоха – 57'   3:1 Тринкан – 74'   4:1 Месси – 75'   5:1 Фирпо – 80'
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