Рональд Куман: матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в самое подходящее время

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромную победу в матче с «Алавесом» в чемпионате Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
«Первая часть была не очень хороша, но мы справились. Доволен последующей реакцией. Мы смогли дать отдохнуть нескольким игрокам. Команда чувствует себя хорошо и уверенно. Матч с «ПСЖ» пройдёт в самое подходящее время. Это будет встреча равных команд», — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона» по итогам 22 встреч набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (22) — на 16-м месте. Лидером является «Атлетико» (54).
Первый матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в Испании 16 февраля. Ответная встреча состоится 10 марта во Франции.
- 14 февраля 2021
-
02:12
-
01:54
-
00:57
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:25
-
00:20
-
00:12
- 13 февраля 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:27
-
23:25
-
23:19
-
23:13
-
23:11
-
23:02
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:46
-
22:36
-
22:36
-
22:22
-
22:19
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:42
-
21:33
-
21:24