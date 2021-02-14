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Рональд Куман: матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в самое подходящее время

Рональд Куман: матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в самое подходящее время
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромную победу в матче с «Алавесом» в чемпионате Испании. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

«Первая часть была не очень хороша, но мы справились. Доволен последующей реакцией. Мы смогли дать отдохнуть нескольким игрокам. Команда чувствует себя хорошо и уверенно. Матч с «ПСЖ» пройдёт в самое подходящее время. Это будет встреча равных команд», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона» по итогам 22 встреч набрала 46 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (22) — на 16-м месте. Лидером является «Атлетико» (54).
Первый матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в Испании 16 февраля. Ответная встреча состоится 10 марта во Франции.

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