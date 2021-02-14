Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нам предстоит сразиться с «Барселоной» — очень хорошей командой. Наш менталитет — попытаться выиграть там. Нам не хватает игроков, но мы команда. У нас нет оправданий. Мы постараемся сломать всю статистику, которая говорит, что «ПСЖ» не может пройти квалификацию без него», — приводит слова Неймара Sport.es.
Первый матч «Барселоны» с «ПСЖ» пройдёт в Испании 16 февраля. Ответная встреча состоится 10 марта во Франции.
Ранее сообщалось, что Неймар, получивший травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0), не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Не исключено, что он может пропустить и второй матч.
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