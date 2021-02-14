Сабалета: «Манчестер Сити» — лучшее место для Месси, куда можно перейти после «Барселоны»

Бывший футболист «Манчестер Сити» и национальной команды Аргентины Пабло Сабалета высказался о возможном уходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Если Лионель Месси решит покинуть «Барселону» и хочет играть в лучшей лиге, то ему придется лично испытать АПЛ. Это то, что его заинтересует, потому что каждый игрок, которого я знаю, всегда спрашивает меня, что такое АПЛ. Лео играет в Ла Лиге столько лет, и я думаю, что для него было бы огромным удовольствием испытать английский футбол. Я уверен, что такие клубы, как «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» также будут заинтересованы в его подписании, но я считаю, что «Манчестер Сити» был бы лучшим местом, куда можно перейти после «Барселоны», — приводит слова Сабалеты Mirror.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».