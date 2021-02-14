Эффектная игра голкипера в видеообзоре матча «Брайтон» — «Астон Вилла»

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» завершился заключительный матч субботней программы 24-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла». Команды не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.
Хозяева владели большим преимуществом, нанеся 26 ударов по воротам бирмингемцев. Гости в свою очередь нанесли всего 4 выстрела по воротам голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса.
Видеообзор матча «Брайтон» — «Астон Вилла».
Подопечные Грэма Поттера в 24 матчах набрали 26 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на 11 очков. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.
В следующем туре «Брайтон» встретится с «Кристал Пэлас», а «Астон Вилла» сыграет с «Лестером».
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