Россия обыграла Швецию на Евротуре, Карацев вышел в четвертьфинал AO. Главное к утру

Сборная России, в серии буллитов обыграв Швецию, одержала восьмую подряд победу на Евротуре, а теннисист Аслан Карацев первым из россиян вышел в четвертьфинал турнира Australian Open – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России, в серии буллитов обыграв Швецию, одержала восьмую подряд победу на Евротуре.
2. Карацев победил Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала Australian Open.
3. Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» и вернуться на 2-е место в Примере.
4. С. Уильямс обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open.
5. Осака обыграла Мугурусу и вышла в четвертьфинал Australian Open.
6. «Манчестер Сити», разгромив «Тоттенхэм», одержал 11-ю подряд победу в АПЛ.
7. Бывший футболист «Спартака» Макгиди сделал ассистентский покер.
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