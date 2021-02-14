«Уфа» выложила совместное фото Газизова, Рахимова и Гаджиева
Пресс-служба футбольного клуба «Уфа» показала фото, на котором присутствуют главный тренер команды Рашид Рахимов, бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, а также экс-наставник пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев.
«Пермь и Уфа всегда будут вместе», — подписала снимок пресс-служба уфимцев.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" «Уфы».
Пермский «Амкар» был расформирован в июне 2018 года из-за финансовых проблем. Гаджиев тренировал команду с 2014 по 2018 год. В 2019 году Гаджиев стал одним из учредителей и президентом клуба «Махачкала».
«Уфа» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидером соревнования является петербургский «Зенит» (41).
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