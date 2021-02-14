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«Ювентус» хочет заполучить Варана и планирует предложить в обмен Демирала

«Ювентус» хочет заполучить Варана и планирует предложить в обмен Демирала
Футбол / Италия 0

«Ювентус» планирует обмен игроков с мадридским «Реалом», сообщает Calciomercatonews.

По информации источника, туринцы хотят приобрести у «сливочных» защитника Рафаэля Варана, чей контракт истекает летом 2022 года и пока не был продлён. В обмен «старая синьора» готова предложить защитника Мериха Демирала, недовольного своим положением в «Ювентусе», он хочет получать больше игрового времени. Француз оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн, в то время как турок — в € 30 млн. Однако трансфер может быть маловероятен, если Варан согласится остаться в «Реале», так как главный тренер Зинедин Зидан рассчитывает на него.

Демирал перешёл в туринский «Ювентус» из «Аланьяспора» в 2019 году. Турецкий футболист выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Сассуоло».

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