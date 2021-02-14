Дженнаро Гаттузо: это аномальный сезон

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после матча 22-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:0) высказался о критике в свой адрес.



«Многое было сказано, но мне нравится, когда меня судят по тому, что делаю. Что мне не нравится, так это когда меня оскорбляют. Этого никому не позволяю. Вы можете думать, что я плохой тренер, хорошо, как будет угодно. Но я готов преследовать каждого из вас и кричать под вашими окнами, если это ложь.



Не знаю, где был бы сейчас „Наполи“ без коронавируса и травм, но это аномальный сезон. Вы просыпаетесь утром и не знаете, что ждёт вас сегодня», — приводит слова Гаттузо Football Italia.



Единственный гол в матче забил Лоренцо Инсинье с пенальти. Арбитр пересмотрел игровой момент и назначил одиннадцатиметровый за удар локтем со стороны Джорджо Кьеллини в лицо Ррахмани при подаче со стандартного положения. Защитник «Юве» получил жёлтую карточку.

Гаттузо: «Ювентус» заслуживал большего, но «Наполи» показал храбрость и решимость