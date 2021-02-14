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Мората – о поражении в матче с «Наполи»: не тот результат, который заслуживал «Ювентус»

Мората – о поражении в матче с «Наполи»: не тот результат, который заслуживал «Ювентус»
Футбол / Италия 0
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Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал результат матча 22-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1).

«Не тот результат, которого мы заслуживали, но жаловаться бесполезно. Нужно просто усерднее работать в преддверии следующего матча. Мы движемся к Лиге чемпионов, и нам нужно больше сосредоточиться, чтобы показать максимальный результат», — написал Мората на своей странице в "Инстаграме".

Единственный гол в матче забил Лоренцо Инсинье с пенальти. Арбитр пересмотрел игровой момент и назначил одиннадцатиметровый за удар локтем со стороны Джорджо Кьеллини в лицо Ррахмани при подаче со стандартного положения. Защитник «Юве» получил жёлтую карточку.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Ответная встреча — 9 марта в Турине (Италия).

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