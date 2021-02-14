Почеттино планирует летом переманить Льориса в «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино регулярно контактирует с вратарём «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорисом, сообщает Football Insider. Парижане рассматривают голкипера как одну из целей в летнее трансферное окно.
Напомним, Почеттино и Льорис вместе работали в стане «шпор», аргентинский специалист трудился в Лондоне с 2014 по 2019 год. Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года и является основным вратарём команды. Маурисио хочет переманить игрока в «ПСЖ» и сделать его основным голкипером. Почеттино возглавил парижан в январе 2021 года.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Уго Льорис вышел на поле в 23 матчах за «Тоттенхэм» и пропустил 25 мячей. Француз также пропустил 2 гола в двух матчах Лиги Европы УЕФА.
«Реал» не продал Каземиро в «ПСЖ», клуб не рассматривает предложения по хавбеку
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:39
-
13:24
-
13:21
-
13:09
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:11
-
12:03
-
12:00
-
11:33
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:01
-
09:56
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
05:10
-
04:52
-
04:14
-
03:51
-
03:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам