Почеттино планирует летом переманить Льориса в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино регулярно контактирует с вратарём «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорисом, сообщает Football Insider. Парижане рассматривают голкипера как одну из целей в летнее трансферное окно.

Напомним, Почеттино и Льорис вместе работали в стане «шпор», аргентинский специалист трудился в Лондоне с 2014 по 2019 год. Француз выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года и является основным вратарём команды. Маурисио хочет переманить игрока в «ПСЖ» и сделать его основным голкипером. Почеттино возглавил парижан в январе 2021 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Уго Льорис вышел на поле в 23 матчах за «Тоттенхэм» и пропустил 25 мячей. Француз также пропустил 2 гола в двух матчах Лиги Европы УЕФА.