Тухель объяснил, почему Чилвел стал реже попадать в стартовый состав «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему защитник Бенджамин Чилвел стал реже попадать в стартовый состав синих.

«Если он обеспокоен, я могу понять. Я сделал выбор в пользу Маркоса Алонсо. Мы играли в пять защитников и он был более знаком с позицией. Он играл там под руководством Антонио Конте.



Знаю, что Чилли очень хороший и умный парень. Он должен продолжать доверять нам, и мы определённо найдём компромисс. Иногда на это требуется немного времени, и в данный момент в таком клубе, как «Челси», с командой из 22 игроков, приходится принимать трудные решения", — цитирует Тухеля Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Чилвел провёл 18 матчей за «Челси», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.