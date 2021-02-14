Тухель объяснил, почему Чилвел стал реже попадать в стартовый состав «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему защитник Бенджамин Чилвел стал реже попадать в стартовый состав синих.
«Если он обеспокоен, я могу понять. Я сделал выбор в пользу Маркоса Алонсо. Мы играли в пять защитников и он был более знаком с позицией. Он играл там под руководством Антонио Конте.
Знаю, что Чилли очень хороший и умный парень. Он должен продолжать доверять нам, и мы определённо найдём компромисс. Иногда на это требуется немного времени, и в данный момент в таком клубе, как «Челси», с командой из 22 игроков, приходится принимать трудные решения", — цитирует Тухеля Goal.
В нынешнем сезоне АПЛ Чилвел провёл 18 матчей за «Челси», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Издание Independent извинилось перед Романом Абрамовичем за скандальную статью
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:39
-
13:24
-
13:21
-
13:09
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:11
-
12:03
-
12:00
-
11:33
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:01
-
09:56
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
05:10
-
04:52
-
04:14
-
03:51
-
03:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам