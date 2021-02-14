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Тухель объяснил, почему Чилвел стал реже попадать в стартовый состав «Челси»

Тухель объяснил, почему Чилвел стал реже попадать в стартовый состав «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему защитник Бенджамин Чилвел стал реже попадать в стартовый состав синих.

«Если он обеспокоен, я могу понять. Я сделал выбор в пользу Маркоса Алонсо. Мы играли в пять защитников и он был более знаком с позицией. Он играл там под руководством Антонио Конте.

Знаю, что Чилли очень хороший и умный парень. Он должен продолжать доверять нам, и мы определённо найдём компромисс. Иногда на это требуется немного времени, и в данный момент в таком клубе, как «Челси», с командой из 22 игроков, приходится принимать трудные решения", — цитирует Тухеля Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Чилвел провёл 18 матчей за «Челси», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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