ЦСКА не может завершить трансфер Бохинена из-за ограничений на фоне коронавируса

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен уже четыре дня назад должен был присоединиться к московскому ЦСКА на сборах в Испании, однако хавбек задерживается из-за ограничений в стране на фоне коронавируса, сообщает Eurosport.no.
Согласно источнику, объявление о переходе футболиста состоится либо сегодня, либо в начале следующей недели. Полузащитник «Стабека» уже находится некоторое время в Испании, и проблемы, связанные с коронавирусными ограничениями, потребовали времени.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
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