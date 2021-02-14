Миралем Пьянич: «Барселона» должна каждый год играть в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от противостояния с «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Наш соперник всегда стремится к большему. Это будет тяжёлое противостояние. Нам очень важно выйти в следующую стадию турнира. „Барселона“ — клуб, который должен каждый год играть в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова Пьянича RMC Sport со ссылкой на Telefoot.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Пари Сен-Жермен» состоится 16 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Первую встречу каталонцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк. Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция).
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