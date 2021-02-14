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Пике вернулся в общую группу «Барселоны» и может сыграть с «ПСЖ»

Пике вернулся в общую группу «Барселоны» и может сыграть с «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике может принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», который состоится во вторник, 16 февраля.

Как сообщает Marca, футболист тренировался с товарищами по команде в общей группе и теперь окончательное решение должно быть принято после тренировки в понедельник, 15 февраля. Пике получил повреждение в ноябрьском матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Защитник был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. Позже у Пике было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена.

Напомним, Пике сделал громкое заявление, что большинство испанских судей болеют за мадридский «Реал». Теперь футболист может получить дисквалификацию или штраф со стороны Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за публичное обвинение арбитров в предвзятости.

Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости
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