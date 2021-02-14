«Реал» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Примеры «Реал» — «Валенсия». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Валенсия».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.



«Реал» в 22 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Валенсия» (24) — на 12-м месте. Лидером турнира является «Атлетико» (54).



Матч первого круга «Валенсия» — «Реал» состоялся 8 ноября 2020 года и завершился крупной победой «летучих мышей» со счётом 4:1.