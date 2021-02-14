Линекер: вопрос фанатам «Ливерпуля», призывающим уволить Клоппа: вы что, с ума сошли?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер обратился к болельщикам «Ливерпуля» на фоне трёх подряд проигрышей мерсисайдцев в матчах английской Премьер-лиги.



«Вопрос небольшому числу фанатов «Ливерпуля», которые призывают отправить Юргена Клоппа в отставку: вы что, совсем с ума сошли?» – написал Линекер в своём «твиттер»-аккаунте.



Вчера, 13 февраля, проиграв на выезде «Лестер Сити» (1:3), мерсисайдцы впервые при Юргене Клоппе потерпели третье поражение подряд в матчах чемпионата Англии. В матче 22-го тура «Ливерпуль» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), а в 23-м туре красные разгромно проиграли «Манчестер Сити» (1:4).



«Ливерпуль» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков и сыграв на один матч больше.

Линекер выставил фотографию трусов с символикой «Лестера» после их матча с «Ливерпулем»