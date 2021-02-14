«Вест Бромвич» — «МЮ»: Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд, Кавани — в старте. Погба — вне заявки

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Манчестер Юнайтед» на матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Пелтье, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Снодграсс, Йокушлу, Галлахер, Мэйтленд-Найлс, Перейра, Дьян.
Запасные: Баттон, О'Ши, Ферлонг, Сойерс, Ливермор, Филлипс, Робсон-Кану, Робинсон, Ахирни-Грант.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фернандеш, Фред, Марсьяль, Рашфорд, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Уильямс, Туанзебе, Теллес, Джеймс, ван де Бек, Матич, Гринвуд.
«Вест Бромвич Альбион» в 23 матчах набрал 12 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (45) — на 3-м месте.
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 1:0.
- 14 февраля 2021
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