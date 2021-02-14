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Пьянич: Роналду поражает профессионализмом, а Месси — это поэзия

Пьянич: Роналду поражает профессионализмом, а Месси — это поэзия
Футбол / Испания 0
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду поражает профессионализмом и стабильностью. Он сосредоточен на собственных целях — голах, победах, статистике. Месси — это дар, поэзия. На него приятно смотреть, это волшебство. Все хотят, чтобы он остался в «Барселоне». Он невероятен», — приводит слова Пьянича Telefoot.

Ранее президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес назвал Месси уникальным футболистом. Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

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