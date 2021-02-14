«Рома» разгромила «Удинезе» и поднялась на 3-е место в таблице Серии А

«Рома» принимала «Удинезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Дебютный гол был забит на пятой минуте матча. Автором гола стал полузащитник римлян Жордан Верету, ассистентом выступил защитник Джанлука Манчини. Спустя почти 20 минут «Рома» получила право на пенальти. К мячу подошёл Верету и реализовал одиннадцатиметровый удар, тем самым удвоив преимущество своей команды. Точку в матче поставил хавбек Педро Родригес.

Таким образом, «Рома» набрала 43 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Удинезе» (24) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (49).